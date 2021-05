Toys for Bob is een Amerikaanse studio die eigendom is van uitgever Activision. Na enkele jaren aan de Skylanders-reeks te hebben gewerkt, heeft Toys for Bob de afgelopen jaren indruk gemaakt met enkele releases. De studio hielp mee met Crash Bandicoot N. Sane Trilogy en maakte ook de terugkeer van Spyro the Dragon succesvol met de Spyro Reignited Trilogy. De meest recente game van Toys for Bob is Crash Bandicoot 4: It’s About Time, een game die ook zeer goed in de smaak viel.

De afgelopen tijd hield Toys for Bob zich dus bezig met het nieuw leven inblazen van oude klassiekers, maar het lijkt er nu op dat de studio voorlopig met andere dingen bezig is. Via Twitter heeft Toys for Bob namelijk laten weten dat de ontwikkelaar vanaf nu meewerkt aan de ondersteuning van Call of Duty: Warzone. Momenteel is Toys for Bob samen met onder andere Raven Software bezig met seizoen 3 van de Battle Royale-game en afgaande op de aankondiging zal het daar niet bij blijven.

Toys for Bob is proud to support development for Season 3 of Call of Duty #Warzone, and look forward to more to come. #LETSGO dev squads! #Verdansk84 pic.twitter.com/ERmFSWeaIk — Toys For Bob (@ToysForBob) April 29, 2021

Het inzetten van Toys for Bob voor de ondersteuning van Call of Duty: Warzone geeft opnieuw aan dat Activision een grote focus op de Call of Duty-serie heeft. Sterker nog, op dit moment werken praktisch alle ontwikkelstudio’s die onder Activision vallen aan de Call of Duty-serie, zo meldt journalist Andy Robinson van Video Games Chronicle op Twitter. Infinity Ward, Treyarch en Sledgehammer Games zijn de ‘hoofdontwikkelaars’ die voor de jaarlijkse releases zorgen. Daarnaast werken de andere studio’s van Activision in een ondersteunende rol. Raven Software staat verder aan het roer van Call of Duty: Warzone en krijgt daarbij nu dus onder meer hulp van Toys for Bob.

Het is nog onduidelijk wat het nieuws betekent voor de toekomst van bijvoorbeeld Crash Bandicoot en Spyro the Dragon, nu Toys for Bob zich dus met Call of Duty bezighoudt. We zullen moeten afwachten of we de komende jaren nog iets van die reeksen kunnen verwachten. Activision heeft in een verklaring nog wel laten weten dat de ondersteuning van Crash Bandicoot 4: It’s About Time voorlopig nog wel even doorgaat. In datzelfde statement worden geruchten over een grote ontslagronde bij Toys for Bob overigens naar het rijk der fabelen verwezen.