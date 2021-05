Ubisoft heeft voor komende week een aankondiging rondom Rainbow Six in petto. Door het officiële Twitteraccount van Rainbow Six werd een teaser geplaatst met de tekst “We scoured the Earth, looking for salvation…” en daarbij 4 mei als datum. De groene art van de teaser is momenteel ook terug te zien in de profielafbeelding en de banner van het Twitteraccount.

Los van deze teaser deelde Ubisoft geen verdere informatie en dus is de grote vraag nu waar de aankondiging om draait. Gaat Ubisoft eindelijk meer laten zien van Rainbow Six: Parasite, de shooter die oorspronkelijk als Rainbow Six: Quarantine werd onthuld? Ubisoft heeft al lange tijd niets meer over deze titel gedeeld, terwijl de release voor dit jaar gepland zou staan. Een update over de aankomende game zou dus niet onlogisch zijn.

Een andere mogelijkheid is dat de aankondiging te maken heeft met Rainbow Six Siege. Onlangs lekte namelijk het ‘Apocalypse’ event voor Rainbow Six Siege uit. Dit evenement zou zich afspelen op een aangepaste versie van de Outback map en dit weekend doken er via Reddit zelfs beelden van het Apocalypse event uit. Het is dus ook zeker denkbaar dat Ubisoft het event komende week gaat onthullen.

Wat het ook betreft, op dinsdag 4 mei komen we meer te weten!