We weten dat er dit najaar een nieuw deel in de Battlefield-serie uitkomt en het is nu vooral wachten op de officiële onthulling. De laatste tijd zijn er veel geruchten over het aankomende deel opgedoken, die er op wijzen dat de titel ‘Battlefield‘ zal zijn, de game een moderne of licht futuristische setting krijgt en er mogelijk geen PS4-versie uitkomt.

Of dat allemaal klopt is natuurlijk de vraag, maar aangezien de onthulling binnenkort moet plaatsvinden hoeven we niet lang op antwoorden te wachten. Voordat het zover is, zijn er nu wel twee mogelijke screenshots van de aankomende Battlefield-game gelekt. De afbeeldingen, die je hieronder kunt zien, doken op via Imgur en Reddit. Het eerste screenshot lijkt uit een trailer afkomstig en toont vermoedelijk een eiland. Het tweede screenshot toont gameplayperspectief vanuit een helikopter. De kwaliteit van de screenshots is niet erg goed, maar ze lijken hoe dan ook aan te sluiten op de geruchten over een moderne setting of een setting die zich in de nabije toekomst afspeelt.

Het is lastig om na te gaan of de screenshots daadwerkelijk van de nieuwe Battlefield zijn, maar het heeft er wel alle schijn van. Tom Henderson, die bekend staat om uitgelekte informatie en verantwoordelijk is voor veel van de eerder genoemde geruchten, meldde op Twitter dat de gelekte screenshots echt zijn. Ze komen zelfs overeen met tekeningen die Henderson eerder deelde. Vermoedelijk hebben we dus inderdaad te maken met de allereerste beelden van de nieuwe Battlefield, in aanloop naar de onthulling die hopelijk niet lang meer op zich laat wachten.