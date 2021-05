Afgelopen vrijdag verscheen Returnal exclusief voor de PlayStation 5 en de game is door de critici erg goed ontvangen. Ook wij beloonden de game van de Finse ontwikkelaar Housemarque met een prachtig cijfer in onze review.

Inmiddels heeft Digital Foundry ook al een technische analyse van Returnal gedeeld en daarin zijn de heren ook ontzettend positief over de technische prestaties van de game. Digital Foundry is lovend over de hoeveelheid actie die de game op het scherm tovert. Daarbij ligt de framerate bijna constant op 60 frames per seconde – slechts een enkele keer kan er een framedrop voorkomen, maar erg hinderlijk zijn die niet. Het enige waar Returnal een beetje moet inleveren om de genoemde aspecten mogelijk te maken is de resolutie, waarvoor enkele upscaling technieken gebruikt worden.

Desalniettemin is Digital Foundry bijzonder enthousiast over Returnal. De volledige analyse kun je hieronder bekijken.