S.T.A.L.K.E.R. 2 heeft slechts 3 maanden exclusiviteit volgens gelekte documenten. Dat valt te lezen in het papierwerk dat onderdeel is van de rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Daarin staat duidelijk dat S.T.A.L.K.E.R. 2 slechts 3 maanden exclusief voor de Xbox Series X|S is. Dit betekent niet dat de game dan direct naar de PlayStation 5 komt, maar die mogelijkheid bestaat er wel.

Natuurlijk was het al vanaf het begin duidelijk dat dit puur om tijdelijke exclusiviteit gaat, zoals vrijwel altijd het geval is. Het nieuws is meer dat het maar om slechts 3 maanden gaat terwijl 12 de norm is. Het is ook interessant om te lezen dat Microsofts Game Pass de reden blijkt voor het ontbreken van een PlayStation 5-versie van S.T.A.L.K.E.R. 2