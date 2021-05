Battlefield 6 bevat een dag- en nachtcyclus gecombineerd met dynamisch weer. Tenminste, dat beweert bekende leaker Tom Henderson, die het al vaker bij het juiste eind heeft gehad. Eerder liet Henderson weten dat DICE nog een stap verder gaat met de in-game destructie waar de langlopende serie zo bekend om staat. Volgens Electronic Arts zal de Battlefield 6 onthulling binnenkort plaatsvinden, dus hopelijk hoeven we niet lang meer te wachten op het officiële bericht.

Als het bovenstaande allemaal waar blijkt te zijn, dan zorgt dat op zijn minst voor interessante multiplayer potjes. Een dag- en nachtcyclus, dynamisch weer en extreme destructie klinkt als een recept voor absolute chaos. Zien jullie dat zitten of heb je dat liever niet? Laat het ons in de reacties weten. Vergeet echter de zout niet, want vooralsnog blijft het bij aanhoudende geruchten.