Konami is niet op de digitale E3 van 2021 aanwezig. Dat laat het bedrijf op Twitter weten. Uiteraard verrast dat helemaal niemand, want het is al een lange tijd stil rondom de uitgever/ontwikkelaar. Zo kreeg PES voor dit jaar een update, in plaats van een volledig nieuw deel. Verder wordt er beweerd dat Konami de Metal Gear-licentie beschikbaar heeft gesteld voor externe ontwikkelaars.

Het laatste wapenfeit is het opnieuw vastleggen van de handelsmerken voor Metal Gear Rising en Castlevania. Niet omdat er nieuwe games in ontwikkeling zijn, maar om de rechten niet te verlezen. Tenminste, dat moet nog blijken want Konami geeft in het bericht ook aan dat er hard wordt gewerkt aan meerdere projecten en dat we het nieuws de komende maanden goed in de gaten moeten houden. Wordt het dan toch een remake van Metal Gear Solid of een nieuwe Silent Hill?