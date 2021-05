Returnal, de meest recente PS5-exclusive, is sinds kort verkrijgbaar en wist initieel goede indrukken op te roepen. De game kreeg echter harde kritiek van de community te verduren, want Returnal kampt met een substantieel probleem: er is geen optie om mid-game saves te maken. Returnal is een roguelike game, waarbij sterven dus centraal staat, maar aangezien de runs in Returnal soms twee tot drie uur kunnen duren, vraagt de game een grote mate van toewijding. Je game onderweg opslaan is geen optie, dus even snel een uurtje gamen is bijna onmogelijk als je echte progressie wilt maken. Housemarque heeft dit erkend en geeft middels de onderstaande tweet aan dat ze de kritiek van de community horen.

We hear the community and we love you all. Nothing to announce now, but keep playing and enjoying the challenge as you can!#Returnal #PS5

https://t.co/WA1tPzY1hZ — Housemarque (@Housemarque) April 30, 2021

Het gebrek aan saves wordt echter nog meer frustrerend wanneer de game beslist te crashen, wat jammer genoeg ook al velen is overkomen. Volgens Housemarque zijn deze technische problemen echter te wijten aan de PS5 zelf en niet aan de game.

“This is an issue with the platform. We’ve sent our report to [Sony]. Specifically, it has something to do with the pre-start system.”

Deze tekortkomingen zijn jammer, want de game is zeker de moeite waard. Lees hier onze review.