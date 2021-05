Review | SteelSeries Arctis Pro + GameDAC – We hebben eerder de SteelSeries Arctis 7P en de Arctis 9 Wireless al besproken, maar nog niet het flagship model van SteelSeries: de Arctis Pro. Dit model staat bovenaan de ladder en is nu aan de beurt om beoordeeld te worden. In deze review bespreken we ook de bijgeleverde GameDAC, die in het pakket zit. Is dit pakket de moeite waard voor menig gamer? Het is namelijk wel zo dat je extra diep in de buidel moet tasten voor dit product, maar we weten dondersgoed dat als iets duur is, het niet per se goed hoeft te zijn. Op papier lijkt alles de moeite waard, maar of dit ook zo is kunnen jullie nu hieronder lezen.

Daar hebben we weer een SteelSeries!

Net zoals alle andere headsets die SteelSeries nu aanbiedt, is ook de SteelSeries Arctic Pro niet anders qua design. De bekende ovalen earcups en de ski-hoofdband zijn weer van de partij, maar ditmaal met een kleine twist. De scharnieren bij de earcups en ook de hoofdband zijn van een zilverkleurig metaal (ik heb de witte versie). Door de metalen scharnieren merk je ook gelijk dat het model een paar tientjes duurder is ten opzichte van andere modellen, maar het blijft een bescheiden detail. De earcups hebben LED-randen die je van verschillende kleurtjes kan voorzien, wat ook een leuk detail oplevert.

De oorkussens zijn van stof, waarbij het jammer is dat er niet voor een wat duurder materiaal is gekozen. Dit zou dan echt het complete plaatje geweest zijn, maar het is niet per se iets om op af te knappen. Qua comfort biedt het niks wereldschokkends, je krijgt wat je van een SteelSeries headset verwacht: het zit fijn, hoewel wat los, en is erg comfortabel voor lang gebruik, en qua gewicht erg licht. Aan de linkerkant heb je nog een scrollwiel voor het volume en een muteknop die lekker groot is. De uitschuifbare microfoon zit er natuurlijk ook op en heeft een LED-indicatie, waarbij je in een oogopslag ziet of deze op mute staat of niet. Over de microfoon kan ik erg kort zijn: het klinkt goed en je bent helder verstaanbaar voor je teammaten. Naast de USB-aansluiting voor de GameDAC heb je ook nog een mini-jack aansluiting voor alternatieve gebruikswijzen.

Het middelpunt van het pakket

De headset zelf, de SteelSeries Arctis Pro, valt los te verkrijgen. In het pakket wat ik nu bespreek zit de GameDAC inbegrepen voor een bedrade opstelling, wat toch wel een prijsverschil maakt van €80,-. Deze kleine module biedt allerlei opties aan. Denk aan equalizers kiezen of customizen, je DTS Headphone: X aan- of uitzetten, je input source veranderen (pc, PS4 of PS5), output veranderen (normaal of instellen voor een stream set-up), side toning aanpassen of de RGB op je headset veranderen. Eigenlijk alles wel. Dit gaat met behulp van een grote draaiknop en een kleine terugkeer knop ernaast. Mocht je niet in de menu’s willen duiken, dan is uiteraard de grote draaiknop voor je volume bedoeld en met het indrukken ervan kan je schakelen naar bijvoorbeeld de voice- en gamechat regulatie.

Het is zeer fijn in gebruik en de vele opties zijn ook makkelijk om bij te geraken. Eerder noemde ik al dat de headset zelf ook nog knoppen heeft (mute en volumewiel), maar deze hoef je dus niet te gebruiken als je aan de slag gaat met de GameDAC. De knoppen op de headset dien je te gebruiken wanneer je met een bijgeleverde mini-jack converter kabel de headset op een controller of andere 3,5mm aansluiting wilt gebruiken. Kortom, qua opties zit het met de headset wel snor. Het biedt veel en je kan de headset ook op meerdere manieren gebruiken. Maar goed, al deze opties klinken natuurlijk geweldig, maar is dat ook wel zo?

Het kon allemaal een stuk beter

Laten we eerst met het pure geluid beginnen die de Arctis Pro biedt, zonder dat het aangesloten is op de GameDAC. Dit valt een klein beetje tegen. De middentonen zijn erg helder, waardoor de presentatie in kern erg degelijk is. De lage en hoge tonen vallen teveel naar de achtergrond, waardoor je uiteindelijk een rommelige presentatie krijgt. Gelukkig heb je de GameDAC, die ervoor zorgt dat dit probleem opgelost wordt. Kortom, mocht je de Arctis Pro via mini-jack willen gebruiken kon het allemaal net even wat beter. Gezien de headset los te verkrijgen is zonder de GameDAC, kan dit voor sommigen wel eens handig zijn om te weten.

Want de headset komt beter tot zijn recht in combinatie met de GameDAC. De module zorgt voor een zeer gebalanceerde presentatie. Ik noemde in de Arctis 9 Wireless review dat de headset erg allround is, maar in vergelijking met de Arctis Pro heeft de Arctis 9 een stuk meer treble. Dit maakt de Arctis Pro zachter om naar te luisteren en omdat het net iets meer bass heeft, klinkt het ook voller dan de Arctis 9. Kort samengevat: de Arctis Pro levert je in combinatie met de GameDAC een gebalanceerde presentatie op, met een redelijk aanwezige bass, maar weinig treble. De mooie middentonen compenseren de afwezige treble, dus algemeen gezien is het allemaal wel prima.

Kijkende naar het prijskaartje van dit hele pakket had het toch net even wat meer zuiver mogen zijn om de prijs van rond de €280,- te rechtvaardigen. Want hoewel het prima klinkt, mocht het een wat meer overtuigende presentatie hebben. De ruimtelijkheid is namelijk wel goed dus alle tonen kunnen prima ademen als het ware. Als de headset gewoon meer bass eruit pompte (via de EQ de bass flink verhogen geeft een teleurstellend resultaat) en een meer zuivere treble had gehad, dan was de headset meer uitgesproken geweest in de presentatie. Hoewel het allemaal niet slecht is, hadden de eerder genoemde verbeteringen de headset meer kunnen sieren gezien de prijs.

Spatial sound is spoorloos

Hoewel het geluid dus prima is, loop ik hier tegen een boom aan. Een behoorlijke boom die erg lelijk is omgevallen waar ik maar moeilijk omheen kan lopen. De GameDAC biedt namelijk de mogelijkheid om DTS Headphones: X aan te zetten voor spatial sound, kortom surround sound virtualiseren. Op de officiële pagina van SteelSeries staat doodleuk dat deze optie voor zowel de pc als PS4 ondersteund wordt. Dit is gewoon niet waar, sterker nog de SteelSeries Engine (3) op de pc benadrukt dat deze optie niet beschikbaar is voor console. Na het updaten van de GameDAC, krijg je de mogelijkheid om de GameDAC in PS5-modus te zetten, maar ook daar heb je simpelweg niet de mogelijkheid om van DTS te genieten. Nog erger, op de pc eigenlijk ook niet, want bij het switchen van de modus gebeurt er gewoon niks, ook niet als ik het via de SteelSeries software probeer aan te zetten. Het lijkt volledig afwezig te zijn, een feature wat toch voor sommigen een selling point kan zijn. Dit is een zeer slechte zaak en eigenlijk onacceptabel.

Wat ook wel een rare zaak is, is dat je in de PS4-modus op de GameDAC wel de mogelijkheid hebt om je game- en chatgeluid af te mixen door middel van de draaiknop, maar deze optie is volledig afwezig als de GameDAC in de PS5-modus zit. Jammer, want de bitrate is een stuk hoger in de PS5-modus wat een vollere presentatie in geluid biedt tegenover de PS4-modus (door een lagere bitrate). Het is behoorlijk slordig allemaal. Het komt ook gewoon erg halfbakken over, er worden verschillende opties geboden, maar geen daarvan zijn eigenlijk volledig of erg goed. Een troost is dat de PS5 zelf een 3D optie heeft, maar als we naar concurrent Astro kijken met de Mixamp, dan komt de GameDAC meer als een gimmick over. Want ook de Hi-Res modus (voor muziek) klinkt op papier mooier dan dat het in werkelijkheid is. Hierdoor heb je er eigenlijk niks aan, gezien er amper tot geen verschil is in geluidskwaliteit.