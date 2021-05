De helse ritmegame BPM: Bullets Per Minute werd vorige zomer aangekondigd en heeft inmiddels al zijn weg gevonden naar de pc. Daar werd de game duivels goed ontvangen, dus wordt het hoog tijd dat ook wij op onze consoles met deze game aan de slag kunnen gaan. Een specifieke releasedatum is er nog niet, maar intussen is wel al officieel aangekondigd dat de game in de loop van deze zomer naar de PS4 en Xbox One komt. Ontwikkelaar Awe Interactive werkt hiervoor samen met uitgever Playtonic Friends.

De consoleversie bevat de basisgame, maar ook alle toegevoegde post-launch content die op pc verkrijgbaar was. Dat betekent dat wij direct aan de slag kunnen met de nieuwe personages, nieuwe wapens, nieuwe moeilijkheidsgraden en het nieuwe level. David Jones van Awe Interactive bedankt de community voor de positieve feedback en geeft aan dat hij erg enthousiast is om de game naar consoles te brengen.

“When BPM: Bullets Per Minute hit PC, the response we got blew us away, and we were aware that many gamers out there were keen for us to bring our particular brand of bang-bang-to-the-beats action to PlayStation and Xbox. We always had plans to support consoles, but we felt like we should treat it as a brand new release, however, and as a result we looked for a partner to help us do these new platforms justice.”