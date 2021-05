Als je maar geen genoeg kan krijgen van de vrolijke platformer Sackboy: A Big Adventure, dan hebben we leuk nieuws voor je. De game krijgt namelijk een extra competitief kantje, door middel van nieuwe challenges die worden toegevoegd aan de PS5-versie van de game. Om de twee maanden, tot en met januari 2022, zal een nieuwe uitdaging aan de game worden toegevoegd, die een maand lang gespeeld kan worden. Jouw beste tijd zal dan terechtkomen in de online rangschikking.

Deelnemen is belangrijker dan winnen, vandaar ook dat je sowieso beloond zal worden met 1000 collectables, ongeacht je neergezette tijd. Uiteraard kan je meer winnen dan dat, want er zijn heel wat kostuums te verzamelen als je goede prestaties neerzet. Meer specifieke details kan je via deze link vinden. Check een trailer hieronder.