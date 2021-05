Dragon Age 4 werd reeds enkele jaren geleden aangekondigd door BioWare. In de tussentijd hebben we echter weinig concrete informatie over de game mogen vernemen. Af en toe steekt weliswaar wat concept art de kop op. Op Twitter toonde executive producer Christian Dailey onlangs nog een afbeelding om Dragon Age 4 te teasen.

Op deze afbeelding – die je zowel hierboven als hieronder kan bekijken – zien we een lid van de Grey Wardens. Fans van Dragon Age kennen deze organisatie vast nog wel als de laatste verdedigende linie tussen de fantasiewereld van Thedas en de snode Darkspawn. Het wederoptreden van deze bende in deel 4 is bij dezen dus bevestigd.

@SerGoldman I got you! Is this the right amount of pointy and gray?

Happy Friday all. I hope everyone is staying safe and doing well. 🙂 🐉⚔️🛡️🐉 pic.twitter.com/LbAmD1SKGR

— Christian Dailey (@ChristianDailey) April 30, 2021