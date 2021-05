Nog vier keer slapen en Capcom laat de nieuwste Resident Evil op ons los. Dit fel gehypte achtste deel in de reeks wil furore maken op de nog vers aanvoelende huidige generatie consoles, maar zal toch ook nog op de PlayStation 4 en Xbox One verschijnen. Hier en daar merk je dat mensen hier een mogelijk negatief voorteken in zien.

Als Capcom immers hun aandacht moet verdelen tussen de PS5- en PS4-versie van de game, zal de kwaliteit van beiden er dan niet enigszins onder gaan lijden? Volgens de ontwikkelaar hoeven we ons geen zorgen te maken. Resident Evil 8 zal ook op de PS4 meer dan de moeite waard zijn. Anders hadden ze deze versie nooit gemaakt.

Geruststellende woorden of loze beloftes? Nog enkele dagen en we weten het. Als je in afwachting nog meer over Resident Evil 8: Village te weten wilt komen, verwijzen we je graag door naar deze special.

“We developed Village as a game for next-gen hardware, but in order to make it accessible to more players, we went through a lot of trial and error to somehow provide a comparable experience on last-gen hardware. In the end, we were able to deliver a high-quality product for last-gen hardware as well. That being said, if the quality hadn’t been sufficient, I don’t think we would have released it.”

“If there was a big difference in graphical quality or framerate, it would not have been something we could deliver to players, so we did our best to make sure it would be satisfying on any platform.”