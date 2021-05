Met het verschijnen van de nieuwe PlayStation Store voor webbrowsers eind vorig jaar is het geheel best wel een stap achteruit gegaan. Veel features ontbraken en het is vrij onoverzichtelijk, mede door het ontbreken van de mogelijkheid om content te filteren.

Beetje bij beetje brengt Sony verbeteringen aan en de nieuwste ontwikkeling is de toevoeging van een optie tot filteren. Je kunt nu in verschillende onderdelen van de PlayStation Store een filter toepassen, waardoor je gemakkelijker en gericht kunt zoeken.

Een voorbeeld is dat je nu bij alle games weer kan filteren op de recente releases, daar waar dat tot voor kort nog kris kras door elkaar stond. Best handig als je op zoek bent naar een recente release en je je niet een ongeluk wilt zoeken tussen games die al twee of drie weken uit zijn.

De filtermogelijkheden zijn vrij uitgebreid, zo kun je ook filteren op prijzen, platformen, genres en nog veel meer.