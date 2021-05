Activision heeft de singleplayer campagnes van de eerste twee Modern Warfare games als remaster uitgebracht in de afgelopen jaren en ook de multiplayer van het origineel is te spelen op de vorige generatie consoles. De multiplayer van Call of Duty: Modern Warfare 2 is echter nog niet verschenen, maar geruchten gaan dat die dit najaar uitkomt.

Modern Warfare 3 is dan de enige die nog niet zo’n behandeling gehad heeft, maar ook dat lijkt in de pijplijn te zitten. Althans, als we de @TheMW2Ghost mogen geloven, die in de scene bekend staat als een betrouwbare leaker. Deze persoon claimt dat de remaster van de Modern Warfare 3 campagne zeker dit jaar komt en voor het tweede kwartaal gepland staat.

Gezien we ruim een maand in dat kwartaal zitten, zou het niet lang mogen duren voordat er een aankondiging volgt. Mits dit klopt natuurlijk, dus neem het met een korreltje zout. De release zou volgens @TheMW2Ghost een maand exclusief op de PlayStation zijn.

Mocht dit inderdaad kloppen en we krijgen een officiële aankondiging, dan lees je het hier.