Mass Effect: Legendary Edition verschijnt op 14 mei en het blijkt dat de release van deze collectie gepaard gaat met een relatief forse day-one patch. De patch in kwestie staat al online op de servers van Sony en dat geeft ons via Orbis Patches – die deze informatie van de servers haalt – de onderstaande details.

Improves performance

Improves stability and fixes crashes

Improvements to Ambient Occlusion (AO)

Lighting improvements – both visual and performance-related

Miscellaneous content fixes

De update is in totaal 11.8GB groot en de bovenstaande changelog is wat dat betreft nogal beknopt. Naar verwachting zal EA rond de release meer details bekendmaken over wat deze update allemaal doet. Weet in ieder geval dat je bij de release van de game eerst nog een significante update moet downloaden.

De game is inmiddels al klaar, gezien de goudstatus onlangs bereikt werd. Het is nu dus rustig aftellen naar de datum waarop de game verschijnt. In de tussentijd kan je bij onze preview terecht, gezien we de game onlangs al in actie hebben gezien.