Het is de eerste dinsdag van de nieuwe maand en PlayStation Plus abonnees weten natuurlijk wat dat betekent: de nieuwe line-up is live in de PlayStation Store. Deze maand mogen we aan de slag met de PS5-versie van Wreckfest, die met de nodige verbeteringen komt zoals je hier al kon lezen.

Als je nog op de PlayStation 4 speelt, dan mag je ook niet klagen. Dan heb je namelijk toegang tot Battlefield V en Stranded Deep, twee mooie titels om mee aan de slag te gaan. Via deze weg stellen we je graag op de hoogte van het feit dat de line-up van mei online is gegaan in de PlayStation Store.

Om Wreckfest te downloaden kan je hier terecht. Battlefield V kan je hier vinden en Stranded Deep hier.