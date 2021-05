In de PlayStation Store kun je op verschillende manieren betalen. Een aankomende nieuwe wet kan echter van invloed zijn op hoe jij dat doet, waardoor Sony PlayStation alvast een algemeen bericht laat uitgaan om consumenten op de hoogte te stellen van wat de veranderingen precies inhouden.

Waar het op neerkomt is dat de wetgeving die van kracht wordt is gebaseerd op de EU-richtlijn Revised Payment Services Directive (ook wel bekend als PSD2). De bedoeling hiervan is de veiligheid rondom online betalingen verbeteren, waarbij degene die betaalt ook daadwerkelijk de houder van de betaalmethode moet zijn.

Dit heeft invloed op betalingen rechtstreeks via de bank, maar ook via creditcard of alternatieve betaalsystemen. Aanbieders van dergelijke diensten zijn op dit moment hun beveiligingsmaatregelen aan het aanpassen, zodat ze voldoen aan de gestelde PSD2-normen. Dit komt met een nieuwe standaard die de benaming ‘3DS’ heeft gekregen. In de praktijk betekent dit dat kopers een extra beveiligingslaag moeten doorlopen ten tijde van een transactie. Dit kan een eenmalig wachtwoord invullen of antwoord geven op een beveiligingsvraag zijn.

Als de 3DS-authenticatie mislukt op bijvoorbeeld de PlayStation 4 of 5, dan kan een transactie worden geweigerd. Dit kan vooral van invloed zijn op betalingen met creditcards en andere soorten betaalkaarten. Sony verwacht daarentegen weinig invloed van dit systeem op betalingen met PayPal of bijvoorbeeld tegoedkaarten. Sterker nog, tegoedkaarten zijn vooraf al betaald en blijven direct inwisselbaar in de PlayStation Store.

Verder is de algemene verwachting dat de 3DS-authenticatie vooral invloed zal hebben op de PlayStation Store op de consoles zelf. De PlayStation Store via de browser gebruiken zou niet voor problemen mogen zorgen, gezien de browser risico’s gemakkelijker kan uitsluiten. Zoals al aangehaald is het een extra beschermingslaag om de veiligheid te waarborgen. Hier kan je dus mee te maken krijgen als je vaak direct vanaf je bankrekening of met creditcard een betaling in de PlayStation Store doet. Buiten dat zal er qua werking of functies niets veranderen.

Meer informatie kan je hier vinden.