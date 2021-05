Spelers van Call of Duty: Warzone is vast opgevallen dat ze er plots een nieuwe skin bij hebben gekregen. Het gaat hier om de ‘Tortured & Rescued Adler’ skin, die Raven Software aan de line-up van Operators heeft toegevoegd. Dit ongeacht of het speciale evenement wel of niet door de speler is voltooid.

Daarmee kiest de ontwikkelaar voor de makkelijke weg, want deze skin was eigenlijk enkel te bemachtigen door het evenement met de naam ‘The Hunt for Adler’ te voltooien. Deze bleek echter problematisch vanwege wat bugs, waardoor de voortgang niet goed genoeg bijgehouden werd. Soms spawnde bepaalde intel ook buiten de map, dus dat schoot niet echt op.

Ze kwamen met een oplossing, maar dat slechts een dag voordat het evenement zou eindigen en dat is niet voor elke speler genoeg geweest om de doelstellingen te voltooien. Niemand grijpt dus mis, gezien Raven Software als oplossing iedereen deze skin maar gegeven heeft.

Dit beperkt zich overigens niet tot Call of Duty: Warzone. De skin was ook in Call of Duty: Black Ops Cold War te bemachtigen via een eigen set van uitdagingen, maar ook in die game is de skin aan alle spelers toegekend.