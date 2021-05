Een van de games die volgende week uitkomt is Hood: Outlaws & Legends. Er is al aardig wat over deze titel bekend, maar toch vond Sumo Digital het zaak om nog even precies uit te leggen wat je van de gameplay kunt verwachten. Dit wordt gedaan door middel van een nieuwe video, die je onder dit bericht kunt bekijken.

De video laat gameplaybeelden van Hood: Outlaws & Legends zien en de ontwikkelaar verzorgt deze van commentaar om goed uit te leggen wat de bedoeling is, zodat het nadien helemaal helder is hoe de game in elkaar steekt.

Deze ‘multiplayer player-versus-player-versus-enemy’-titel zal op 10 mei in de (digitale) winkels te vinden zijn en zal zowel op de PlayStation 4 als de PlayStation 5 uitkomen. De versie op de PS5 moet draaien op 60 frames per seconde en zal gebruikmaken van de unieke DualSense features.