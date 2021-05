Sinds de tweede showcase van Resident Evil 8: Village zijn er twee demo’s van de game beschikbaar gekomen. In de eerste demo konden we een half uur rondlopen in het dorp en in de tweede demo kregen we een half uur in het kasteel dat boven het dorpje uittorent.

Het vervelende van die demo’s was dat ze een zeer beperkte tijd beschikbaar waren en dat ook nog eens met een tijdlimiet. Capcom beloofde echter nog een gecombineerde demo na de twee losse demo’s en ook die zou aan een beperkte periode gebonden zijn. Daar kwam de uitgever echter op terug.

De demo in kwestie is inmiddels beschikbaar in de PlayStation Store en is tot aanstaande maandag te spelen. Je hebt dus een kleine week de tijd om een uur in deze complete demo te duiken, waarbij je zowel het dorpje als het kasteel kunt verkennen. De demo kan je hier in de PlayStation Store vinden.

Resident Evil 8: Village komt aanstaande vrijdag uit en in onze review vertellen we je later deze week onze bevindingen. Meer over de game lees je in de tussentijd in onze Alles Wat We Weten special. Die kun je hier vinden.