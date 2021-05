Vorig jaar juli werkte Sony al eens samen met kledinggigant Zara om een paar PlayStation sneakers op de markt te brengen, toen nog voor een relatief zacht prijsje van €35,95. Nu blijkt dat de consolefabrikant weer een paar kekke stappers op de markt gaat brengen, ditmaal weer in samenwerking met Nike en Lace Up, die eerder al de ‘PG 2.5 x PlayStation Colorway’ hebben gemaakt.

Dit maakt laatstgenoemde bekend in een post op Instagram, waar je een aantal afbeeldingen van de ‘Nike PG 5 ‘PlayStation 5′ sneakers kunt zien. De schoenen staan bol van de felle kleuren die ons doen denken aan het kleurenpalet van de PlayStation 5 en natuurlijk zijn de nodige logo’s aanwezig op het schoeisel. Beide paar stappers moeten in mei verschijnen voor een retailprijs van $110,- wat omgerekend ongeveer €91,- is.

Het is nog niet bekend of en waar de schoenen in Europa zullen verschijnen.