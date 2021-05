Elke maand zijn er twee zekerheden in het land van PlayStation: een PlayStation Plus update en een PlayStation Now update. De PlayStation Plus update mogen we later vandaag verwachten, de PlayStation Now update is live gegaan en die brengt ons een drietal nieuwe games.

De volgende titels zijn nu beschikbaar om te streamen via de service: NioH, Jump Force en Streets of Rage 4. Een relatief beperkte update deze maand dus met slechts drie titels. Van deze drie zijn er twee een beperkte tijd beschikbaar en dat zijn de laatste twee genoemde titels.

Jump Force zal je via PlayStation Now tot 2 augustus later dit jaar kunnen spelen en voor Streets of Rage 4 geldt dat deze game tot 1 november beschikbaar is.

Meer weten over PlayStation Now? Check dan ons uitgebreide artikel hier. Zelf eens uitproberen? Nieuwkomers kunnen een gratis trial van 7 dagen uitproberen. Wens je meer tegoed? Kom dan aankomend weekend zeker terug op PSX-Sense, we gaan weer drie keer een kwartaalabonnement weggeven.