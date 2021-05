In januari 2020 liet creative director Hugo Martin van id Software weten dat DOOM Eternal geen betaalde skins zou krijgen. De game ligt nu meer dan een jaar in de winkels en driemaal raden wat er nu toch is toegevoegd.

Volgens Martin was DOOM Eternal een ‘full priced game’ en geen free-to-play of mobiele titel. Dit was voor de ontwikkelaar de reden om een complete ervaring voor te schotelen zonder microtransacties en betaalde skins. Nu zijn er echter een tweetal pakketten te koop met skins.

Het gaat om de DOOMicorn Master Collection en de Series One Cosmetic Pack. Deze bevatten respectievelijk skins en dergelijke die voorheen Twitch-exclusief waren en voor gamers die de Year One Pass hadden aangeschaft. Deze kan je nu dus ook tegen betaling binnenhalen.

Nu kan je met deze pakketten geen voordeel behalen, toch is het jammer dat ontwikkelaars en/of uitgevers zich niet aan hun woord houden. Dit had immers ook als unlockable toegevoegd kunnen worden of als optie om met in-game credits te kopen na het vergaren ervan.