FromSoftware kondigde in 2019 hun nieuwste game aan – Elden Ring – maar sindsdien is het bar stil rondom de fantasie-RPG, los van een aantal gelekte fragmenten begin maart dit jaar. Er gaat nu weer een uitermate korte gelekte clip rond op het internet, die net als eerst het Bandai Namco Entertainment watermerk draagt. Het zou hier dus ook om een oude build kunnen gaan en zelfs dan is er vrij weinig uit de clip op te maken.

Wat betreft de release heeft Kadokawa Corporation – het moederbedrijf van FromSoftware – mogelijk toch iets meer onthuld. In hun laatste financiële rapport geeft het Japanse bedrijf aan dat een aantal games voor het einde van dit fiscale jaar (31 maart 2022) moeten verschijnen en daar zou Elden Ring dus heel goed tussen kunnen zitten.

Elden Ring is dus al langer in ontwikkeling, maar er zouden problemen zijn ontstaan in het project door de coronapandemie, waardoor ontwikkelaars noodgedwongen thuis moesten werken. Eerder gaf Jeff Grubb nog aan dat de recente lekken de ‘heronthulling’ van Elden Ring zouden heb vertraagd, gezien uitgever Bandai Namco eerst wilde achterhalen hoe de lekken zijn ontstaan.