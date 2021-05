Sony blijft met interessante ideeën komen om de spelervaring naar een nieuw niveau te brengen. Zo heeft het Japanse bedrijf recentelijk weer een patent geregistreerd waarbij je de hulp van ‘experts’ kunt inschakelen om je te voorzien van tips om bijvoorbeeld een lastig stuk van een game te overwinnen, zo meldt VGC.

Via de mobiele app of je console kun je een oproep plaatsen om ondersteuning te krijgen, dan krijgen deze experts informatie over het gedeelte waar je problemen mee hebt en welke skills, levels of uitrusting je hebt behaald. Het systeem zou je dan een speler moeten koppelen die met een soortgelijke configuratie dat deel reeds heeft gehaald.

De expert kan dan via tekst, stem en/of videobeelden je te hulp schieten en uitleggen wat je precies moet doen. Ter beloning zouden experts toegang krijgen tot bijvoorbeeld exclusieve in-game items of een speciale Trophy.

Mocht dit idee van de grond komen, dan is dat weer een manier om games wat toegankelijker te maken voor spelers die niet zo vaardig zijn maar toch het verhaal willen ervaren. Wat denk jij, is dit een goed idee of toch niet? Laat het ons weten in de comments!