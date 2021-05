Het personeel van Ubisoft Montreal kreeg eind vorig jaar de schrik van hun leven door een vermeende gijzeling in het gebouw. Dit bleek echter vals alarm te zijn en er is nu een verdachte aangehouden. Het gaat om een Rainbow Six Siege-speler die niet bepaald geliefd is bij de community en Ubisoft zelf.

Het betreft ene Yanni Ouahioune, in Rainbow Six Siege bekend als ‘Y4nn0XX’. Ouahioune is een ‘bekende’ van Ubisoft, want de beste man heeft al meer dan tachtig keer een ban gehad. Hierdoor is hij ook berucht in de community. De verdachte laat weten dat hij onschuldig is. Volgens hem heeft hij maar één keer in zijn leven Ubisoft gebeld en dat was om hen uit te schelden, omdat hij een ban had gekregen voor iets waar hij echt niets mee te maken had.

Na de desbetreffende ‘gijzeling’ zijn er nog twee neptelefoontjes gepleegd naar Ubisoft en de politie denkt dat Ouahioune ook hier achter zit. Dit gedrag is echter niet nieuw voor de Rainbow Six Siege-speler. In 2017 maakte hij ook al een ‘swatting call’ en hij fabriceerde zelfs een neppe Ubisoft-website om zo de wachtwoorden van spelers te achterhalen.

Ouahioune heeft tegenover La Presse laten weten dat hij zijn leven heeft gebeterd, omdat hij zijn moeder niet meer wil teleurstellen. Hij heeft naar eigen zeggen zijn pc weggedaan en heeft alleen nog een oude telefoon. Dit lijkt echter direct een leugen te zijn, want hij vroeg of de digitale krant aan Ubisoft kon vragen of ze zijn account weer konden vrijgeven. Hij heeft daar namelijk $1500 aan cosmetische items op staan.