Het aantal berichten wat wij kunnen plaatsen over acteurs die verbonden zijn aan de Borderlands film, zoals deze, of deze en ook deze, begint onderhand in de buurt te komen van het aantal speeluren wat je uit de daadwerkelijke games kan halen. Nu is bekend geworden dat ook Gina Gershon en Cheyenna Jackson zich bij de alsmaar langer wordende lijst van acteurs hebben gevoegd.

Gina Gershon zal de rol van Moxxi gaan vertolken terwijl Cheyenne Jackson in de huid van Jakobs zal kruipen. Gina Gershon kennen we van veel jaren negentig films, waaronder Paul Verhoevens controversiële film Showgirls. Cheyenne Jackson is wellicht iets minder bekend, maar vertolkte desalniettemin meermaals een grote rol in diverse seizoenen van American Horror Story.

Voor de Borderlands-film is nog geen releasedatum bekend, maar gezien de makers duidelijk nog volop bezig zijn met de cast lijkt het ons dat we nog even geduld moeten hebben.