Hoewel we al jaren geen nieuwe Castlevania game hebben gezien, zijn de fans de afgelopen jaren vast zoet geweest met de serie op Netflix. Castlevania heeft zeker een fanbase opgebouwd, zij het van de bestaande gamers en mensen die nog niet bekend waren met het verhaal van de Belmonts. Maar “all good things come to an end” en zo ook de Castlevania serie.

Het vierde seizoen wordt tevens het laatste. In dit seizoen proberen Trevor en Sypha om Dracula weer tot leven te wekken, wat het kwaad weer zal doen regeren over de wereld, dat klinkt dus niet goed en hoe dat afloopt zien we in het nieuwe seizoen.

Erg lang hoeven we daar niet meer op te wachten, want op 13 mei zal het volledige vierde seizoen op Netflix te zien zijn, zoals we recent al lieten weten. Nieuw is echter de onderstaande trailer, die zeker even het bekijken waard is.