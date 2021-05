Sony Interactive Entertainment heeft aangekondigd een partnerschap met Discord aan te gaan. Dit laat het bedrijf net via zijn zakelijke blog weten en dit partnerschap leidt direct tot een onderneming, Discord zal namelijk verbonden worden met het PlayStation Network. Het doel is om de PlayStation en Discord ervaring dichterbij elkaar te brengen op console.

Het resultaat daarvan moeten we nog even afwachten, want de integratie van Discord staat gepland voor begin volgend jaar. Met die integratie is het mogelijk voor communities om met elkaar te communiceren terwijl ze samen games op de PlayStation spelen. Kortom, naast de bestaande partychat komt er met Discord een aanzienlijke uitbreiding bij qua communicatiemogelijkheden.

Om dit te realiseren heeft Sony een kleine investering gedaan in Discord, wat eens te meer aangeeft dat Sony dit platform zeer serieus neemt. Dat mag ook wel, want in een Jouw mening van dik een jaar geleden wierpen we deze suggestie al op en nu gaat het ook werkelijkheid worden.

In de komende maanden zal Sony meer over deze samenwerking gaan delen.