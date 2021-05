“Beter goed gejat dan slecht bedacht”, is een leus die we vaak gebruiken. Het is ook niet gek dat ontwikkelaars én uitgevers veel leentjebuur spelen bij anderen. Vaak om hun eigen visie er op los te laten, maar ook wel eens om simpelweg een populaire game te klonen. Nu zien wij Microsoft niet aan om dat laatste te doen, maar ze leren blijkbaar wel graag van hun concurrent.

Zoals velen waarschijnlijk al weten zijn Apple en Epic Games in een juridische strijd verwikkeld vanwege, you guessed it, geld. Epic is het niet eens met het feit dat ze in de App Store van Apple 30% moeten afdragen en hier ook niet omheen kunnen werken, iets wat ze op Android wel kunnen. Wanneer twee techgiganten het met elkaar aan de stok krijgen, roepen ze al gauw de hulp in van andere grote bedrijven zoals Valve en Microsoft.

Microsoft heeft op verzoek van de rechtbank daarom inzage gegeven in wat documenten die niet voor ieders ogen bestemd zijn. Maar uiteraard verschijnt er toch wel weer het een en ander op internet, waaronder Microsofts interne analyse van The Last of Us: Part II. Vooral het grafische aspect en het verhaal kunnen op veel lof rekenen vanuit Microsoft. Zo stelt het bedrijf dat de game van Naughty Dog een nieuwe standaard heeft gezet voor wat zij met deze generatie consoles hopen te bereiken. Toch wel een mooi compliment, hoewel ze daar wel nog aan toevoegen dat Naughty Dog niet bepaald goed is in shooter-elementen verwerken in een game.

In de onderstaande tweet valt het rapport te bekijken. Met alle acquisities die Microsoft de laatste tijd heeft gedaan, zijn wij vooral benieuwd welke studio zij op een eventueel “The Last of Us”-killer project zouden willen zetten. Wat denken jullie?