Met de opkomst van cross-play heeft Sony de boot in eerste instantie best wel lang afgehouden. Heel duidelijk over de reden waren ze destijds niet, maar na publiekelijke druk gingen ze uiteindelijk overstag. Sinds Sony ook aan boord is van het cross-play systeem, komt het steeds meer voor in diverse games. Een van de eerste titels die dat aanbood was Fortnite en via de rechtszaak tussen Epic Games en Apple komt er een nieuw detail over het standpunt van Sony naar buiten.

Documenten die via de rechtszaak openbaar zijn geworden leren ons dat Sony cross-play tegenhield omdat ze bang waren dat ze daardoor inkomsten mis zouden gaan lopen. Epic Games heeft voordat het werd toegelaten meermaals bij Sony om toestemming gevraagd, omdat Epic al voorzag dat het onvermijdbaar was. Dit voornamelijk omdat Fortnite een van de grootste games op de PlayStation werd. Sony was echter voorzichtig en bouwde een clausule in de overeenkomst die ze enigszins veiligstelde van inkomsten.

Met een cross-play systeem heeft Sony kosten die gemaakt worden voor het onderhoud van de servers en meer. Op het moment dat een game buitengewoon veel op de PlayStation gespeeld zou worden, waarbij de in-game aankopen via een ander platform zouden verlopen, dan zou dat voor gemiste inkomsten bij Sony zorgen. Sony pakt dan geen graantje mee van royalties op de in-game aankopen terwijl ze wel kosten maken om cross-play in stand te houden.

Om zichzelf tegen dat soort situaties te beschermen heeft Sony cross-play toegestaan op voorwaarde dat Epic Games in zo’n scenario een bepaald percentage van de inkomstenstroom aan Sony af zou staan. Deze clausule zou in werking treden op het moment dat het verschil onevenredig zou worden. Het is niet duidelijk geworden of Epic Games vanuit die clausule ook daadwerkelijk betalingen aan Sony heeft gedaan, wel heeft Tim Sweeney van Epic Games aangegeven dat Sony de enige is die een compensatie vraagt.