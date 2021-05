Rocket League is al sinds de release in 2015 een razend populaire game en hoewel de titel over z’n piek heen is, wordt de game nog altijd erg veel gespeeld. Dat rechtvaardigt ook een PlayStation 5 versie en die lijkt in ontwikkeling te zijn. Uit documenten die vrij zijn gekomen via de rechtszaak tussen Epic Games en Apple blijkt dat er aan een PS5-versie gewerkt wordt.

De game is momenteel in ontwikkeling onder de noemer ‘Rocket League Next’ en hoewel de PlayStation 5 niet expliciet genoemd wordt, is het aannemelijk dat de game ook het platform van Sony aan zal doen. Daarnaast onthullen de documenten dat er een mobiele versie van de game in de maak is die cross-play en cross-progressie zal ondersteunen.

Wat aanvullende details kan je hier op Resetera vinden en bij een officiële aankondiging lees je hier op PSX-Sense meer.