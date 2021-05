Afgelopen januari werd het tweede DLC-seizoen voor Zombie Army 4: Dead War afgesloten met de laatste uitbreiding: de missie Dead Zeppelin. Dit betekent niet dat er geen nieuwe content meer uitkomt voor de zombie shooter, want Rebellion heeft het startschot gegeven voor het derde seizoen.

Zombie Army 4: Dead War – Season 3 heeft de naam ‘Return to Hell’ meegekregen en bestaat uit een driedelige campagne. ‘Terminal Error’ is de eerste missie en deze is nu beschikbaar in de PlayStation Store. Om deze te spelen hoef je niet de Season 3 Pass te kopen, want de missie is ook los verkrijgbaar voor €6,99.

Heb je toch interesse in de seizoenspas, dan krijg je voor €34,99 het volgende:

3 campagnemissies

5 Skinpakketten

5 wapen bundels

5 wapen skinpakketten

4 headgear pakketten

4 charm pakketten

Er is nog meer content voor Zombie Army 4: Dead War toegevoegd aan de digitale winkel van Sony, waaronder wat aanvullende skins, wapens en charms. De volledige lijst is als volgt:

Buiten de betaalde DLC is er ook nog gratis content aan de game toegevoegd. Zo kan je nu alleen of samen met een vriend/vriendin de Nightmare modus spelen, die je de ultieme test voorschotelt. Er is ook een nieuwe Horde Map toegevoegd en er zijn wat andere kleine aanpassingen gedaan voor een betere speelervaring.

Rebellion heeft de hoogtepunten van het eerste deel van Return to Hell in de onderstaande video nog even op een rijtje gezet. Doet de video het niet, check het via de link in de video dan op YouTube.