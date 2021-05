Sinds gisteren zijn de PlayStation Plus games van mei live en je kunt zodoende deze maand aan de slag met Battlefield V, Stranded Deep en Wreckfest. Voor de laatstgenoemde is het echter wel een interessante situatie, gezien de game eigenlijk pas vanaf 1 juni verkrijgbaar zal zijn op de PlayStation 5.

THQ Nordic heeft hier verder geen uitspraken over gedaan, maar het ziet ernaar uit dat dit een soortgelijke situatie is als met Destruction AllStars, die destijds ook een maand ‘gratis’ verkrijgbaar was via PlayStation Plus. Hoe dan ook, een maand eerder toegang hebben is nooit mis, wees er dus snel bij en geniet ervan!

Een gratis upgrade voor Wreckfest zit er helaas niet in, dus als je de game al voor de PlayStation 4 hebt aangeschaft, zul je hem opnieuw moeten kopen. Benieuwd wat wij van Wreckfest op de PlayStation 4 vonden? Lees dan hier onze review nog eens terug.