Eerder vandaag heb je kunnen lezen dat Sony het handelsmerk van Sunset Overdrive opnieuw geregistreerd heeft, wat automatisch ook tot nieuwe geruchten heeft geleid. De Xbox-exclusive is door Microsoft uitgegeven, maar Insomniac Games is de eigenaar van het IP. Gezien de ontwikkelaar tegenwoordig weer eigendom is van Sony, betekent dit in theorie dat de game naar de PlayStation kan komen.

Met het vastleggen van het handelsmerk voor een langere periode is het de vraag of die titel inderdaad naar de PlayStation komt. Dat is voor nu afwachten, maar plots wordt hierdoor een eerder gelekt lijstje van aankomende (exclusieve titels) weer relevant. Het lijstje waar het om gaat werd toen het online verscheen afgedaan als complete nonsens, maar is dat ook echt zo? Zekerheid hebben we niet, maar het is wel genoeg voor speculatie.

Dit lijstje bestaat uit de volgende titels:

Dreams+ (PS5, 29 juli)

Project CARS 3 (PS5, najaar 2021)

Back 4 Blood (PS4/PS5, 12 oktober)

Symphogear Unite (PS4/PS5, 2022)

Stray (PS4/PS5, oktober)

Sonic Colors (PS4/PS5, 14 september)

The Mitchells vs. The Machines: Overcharged (PS4/PS5, 25 november)

Grand Theft Auto V (PS5, oktober)

Sunset Overdrive: Refreshed Edition (PS4/PS5, najaar 2021)

Sunset Apocalypse (PS5, TBA)

Een PS5-versie van Dreams en Project CARS 3 lijkt niet ondenkbaar en daarnaast staan er ook wat titels op het lijstje die sowieso in ontwikkeling zijn voor de PS4 en/of PS5. De PS5-release van GTA V in oktober klinkt plausibel en Sonic Colors lekte onlangs al.

Met het verlengen van het handelsmerk van Sunset Overdrive is een heruitgave plots niet zo onrealistisch meer. Gezien Insomniac ook het IP beheert, is een vervolg op zich eveneens logisch, maar gezien hun focus nu nog op Ratchet & Clank: Rift Apart ligt, zal dat nog wel even duren, mits het klopt. Daarnaast is de veronderstelling ook dat Insomniac na hun huidige project met een nieuwe Spider-Man aan de slag gaat. Tegelijkertijd is dit wel een studio die tegenwoordig meerdere projecten aankan, dus niets is uitgesloten.

Nogmaals, het is speculatie, dus neem dit alles met een korrel zout. Mocht het echter kloppen, dan zit er veel moois aan te komen, nietwaar?