Sunset Overdrive maakt mogelijk de overstap naar PlayStation. Sony heeft namelijk op 26 april een handelsmerk vastgelegd, waarin de voormalig Xbox One exclusive wordt benoemd. Sunset Overdrive is destijds ontwikkeld door Insomniac Games en uitgebracht door Microsoft, maar het IP bleef altijd in handen van Insomniac, die – zoals we weten – in 2019 is overgenomen door Sony.

Met het registeren van het handelsmerk zou het dus goed mogelijk kunnen zijn dat de kleurvolle shooter naar PlayStation komt, hoewel de game ook nog steeds verkrijgbaar is via Microsofts Game Pass. Natuurlijk is het niet ondenkbaar dat Sony voorsorteert op een eventueel vervolg of dat ze slechts het papierwerk op orde willen hebben.

Wat denken jullie, zouden jullie Sunset Overdrive wel eens willen proberen? Je kunt hieronder de launch trailer voor de pc-versie bekijken, mocht je de game destijds over het hoofd gezien hebben.