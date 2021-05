Bungie heeft aangekondigd dat het nieuwe seizoen van Destiny 2 op 11 mei van start zal gaan. Het betreft hier ‘Season of the Splicer’ en daarin keren spelers terug naar de Vault of Glass Raid, die natuurlijk bekend is uit de eerste Destiny. Daarnaast wordt er een nieuwe seizoensgebonden activiteit toegevoegd onder de noemer ‘Override’. Hierin moeten zes spelers proberen om de Vex-simulatie te hacken om zo geheimen te ontrafelen waarmee de Vex-code gestolen kan worden.

In aanvulling op dit evenement zal er ook een wekelijkse missie beschikbaar komen die ‘Expunge’ heet, hierin moeten spelers het Vex-netwerk van binnenuit proberen in te laten storten. Dit alles gaat weer op basis van de nieuwe Splicer-technologie, die de spelers ter beschikking krijgen om de simulatie aan te pakken en het zonlicht te herstellen. Hiervoor wordt samengewerkt met Mithrax, Kell of the House of Light, die alle spelers deze ‘Sacred Splicer’ zal leren.

De Vault of Glass Raid is overigens niet direct vanaf 11 mei beschikbaar, deze zal pas op 22 mei opengesteld worden voor alle spelers. In de kern is deze Raid gelijk aan die we kennen uit de eerste Destiny, maar Bungie heeft wel verschillende quality-of-life verbeteringen aangebracht, alsook nieuwe uitdagingen toegevoegd en dat samen met nieuwe Triumphs en te verdienen items, die spelers van weleer bekend voor zullen komen.

Tot slot zullen alle spelers zich kunnen wenden tot Armor Synthesis, wat de mogelijkheid biedt om een Universal Ornament te maken voor elk stuk armor dat de speler in bezit heeft. Houders van de Season Pass krijgen gelijk toegang tot de Stasis Sidearm Cryosthesia 77K, alsook XP-boosts en wat specifieke Universal Ornaments. Het nieuwe seizoen zal tot 24 augustus duren en hieronder check je een trailer. Ook gaf Bungie nog een roadmap vrij en die vind je bovenaan dit artikel.