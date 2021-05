Ubisoft blijft zonder pauze hard werken aan het verbeteren en uitbreiden van Watch Dogs: Legion. In de afgelopen maanden zijn er al meerdere patches verschenen die kleine problemen moesten verhelpen en er is een 60 fps update in de maak. Inmiddels is echter ook Update 1 live gegaan, die vooral gericht is op het toevoegen van content.

Naast een tweetal nieuwe Operatives – DJ en First Responder – zijn er drie extra coöp-missies toegevoegd, waarin je waarschijnlijk weer de nodige digitale kattenkwaad kunt uithalen. Daarbij is het vanaf nu mogelijk om de haarstijl en body art van je Operatives naar smaak aan te passen.

Voor Season Pass eigenaren staat er ook wat moois op het menu: een nieuw speelbaar personage – Mina Sidhu – verschijnt ten tonele en je kunt aan de slag met een DedSec Stories missie: ‘Swipe Right’.

Dit, en nog veel meer, kun je zien in de afbeeldingen en trailer hieronder.