Denk je nog steeds met weemoed terug aan ouderwetse realtime tactics-titels, dan is er goed nieuws voor je. De hevig op Fallout: Tactics geïnspireerde titel Dustwind komt namelijk naar consoles, waaronder de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Dustwind is van origine een pc-game en deze titel naar consoles brengen vraagt om flink wat aanpassingen, aangezien er op spelcomputers geen gebruik wordt gemaakt van keyboard en muis. De user interface en besturing zijn dan ook compleet op de schop gegaan. De console-versie van Dustwind heeft de subtitel ‘The Last Resort’ meegekregen en het is de bedoeling dat deze al aankomende zomer verschijnt.

De aankondiging van Dustwind: The Last Resort gaat vergezeld van een trailer en die check je hieronder.