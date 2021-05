Aangezien de release van Sniper Ghost Warrior Contracts 2 nog maar een maandje van ons verwijderd is, wordt het wel eens tijd voor een nieuwe trailer, niet? Goed nieuws, want een nieuwe trailer is exact wat we kregen.

In ware ‘Sniper Ghost Warrior’ stijl worden we meegenomen naar allerlei locaties waar een hoop vijanden nietsvermoedend hun dood opwachten. Verwacht een hoop slow-motion kogels, intensieve mesgevechten én uiteraard heel wat uiteengespatte schedels te zien.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 verschijnt op 4 juni en de nieuwe trailer bekijk je hieronder.