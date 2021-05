Ongeveer een jaar geleden mochten we onze innerlijke treinbestuurder bovenhalen, toen Train Sim World 2 op de PS4 verscheen. Ontwikkelaar Dovetail Games heeft nu erg leuk nieuws voor de fans, want de volgende uitbreiding, ‘Rush Hour’ genaamd, zal een gratis PS5-upgrade voor de game met zich meebrengen. Dat betekent snellere laadtijden, betere visuals én een hogere framerate. Je kan als eigenaar van een PS4-versie gewoon je game overzetten, inclusief add-ons.

De “Rush Hour” uitbreiding verandert echter nog heel wat aan de game, of je nu een PS5 hebt of niet. Het passagiersysteem zal aangepast worden, waardoor passagiers zich beter zullen aanpassen aan het specifieke moment van de dag en daarnaast worden ook nieuwe routes aan de game toegevoegd, zoals in Boston of Londen.

De uitbreiding zal in de loop van deze zomer verschijnen.