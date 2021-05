Eerdere geruchten wezen al naar Sledgehammer als zijnde ontwikkelaar voor het nieuwe deel in de Call of Duty franchise. Dit is nu ook officieel bevestigd door uitgever Activision die tijdens een kwartaalmeeting met aandeelhouders heeft gesuggereerd dat de game terug gaat naar de Tweede Wereldoorlog zonder daarbij verder in detail te treden.

Het nieuwe deel zal dit najaar verschijnen en is specifiek gemaakt voor de next-gen ervaring wat onder andere terug te zien zal zijn in schitterende graphics. De game bevat een campagne, multiplayer en coöperatieve modus én het zal geïntegreerd worden in het Call of Duty ecosysteem, waarmee men onder andere refereert aan Call of Duty: Warzone.

Verdere details zullen later dit jaar bekendgemaakt worden. In zakelijk opzicht heeft Sledgehammer Games aangekondigd dat ze een nieuwe afdeling openen. Dit zal in Toronto te Canada zijn en daarmee neemt deze ontwikkelaar best grote vormen aan, gezien ze al studio’s hebben in Foster City (Californië) en Melbourne (Australië).

“This is a built for next generation experience with stunning visuals across campaign, multiplayer and co-operative modes of play, designed to both integrate with and enhance the existing COD ecosystem. We look forward to sharing more details with the community soon.

In particular, we are very excited for this year’s premium Call of Duty release. Development is being led by Sledgehammer Games and the game is looking great and on track for its fall release.”