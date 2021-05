Rockstar Games heeft weer bekendgemaakt wat spelers van Red Dead Online de komende dagen te doen hebben en van welke aanbiedingen ze kunnen profiteren. De jacht staat nu centraal en het doel voor de jagers is om achter een Legendary Animal aan te gaan. Dit levert natuurlijk mooie beloningen op, want als je slaagt in je missie in free-roam of tijdens een Sighting Mission, dan ontvang je 100 Nitro Express Ammo, een Weight Gain Tonic en een Weight Loss Tonic.

Het spelen van free-roam missies is trouwens ook interessant, want dat levert tijdelijk dubbele RDO$ op en voor Naturalists geldt dat inloggen op de game per definitie lucratief is, dat schuift namelijk 1.000 Naturalist XP en 5 Animal Revivers. Natuurlijk kan je bij Gus’ Store terecht voor wat extra bonussen, zo ontvang je daar nu een tweetal Fast Travel Rewards, alsook een Snowy Egret Plume. Profiteer in zijn winkel bovendien van 40% korting op een Naturalist Established of een Distinguished Rol Item.

Om het jagen nog wat extra aan te moedigen geniet je bij Harriet Davenport momenteel van een korting van 5 Gold Bars op een Sample Kit, waaruit wel blijkt dat de Naturalists onder ons deze week aan het langste eind trekken. Dat zijn overigens niet de enige kortingen, zo krijg je 40% korting op alle American Paint en Andalusian Horses. Daarnaast zijn blankets, horns en bedrolls nu voor de helft van de prijs verkrijgbaar.

Daar stopt het niet, want je kunt ook profiteren van 40% korting op het Wilderness Camp en van 30% korting op de Fast Travel Post, alle geweren en jassen, alsook alle tonics die Harriet verkoopt. Verder vallen ook de Improved Bow varianten, Trinkets en Gauntlets hieronder. Tot slot keert er nog wat kleding terug in de Wheeler, Rawson & Co. catalogus en dat betreft het onderstaande:

Fanned Stovepipe Hat

Eberhart Coat

Macbay Jacket

Chambliss Corset

Danube Outfit

Tot zover de reguliere update, maar kenners van de game weten dat er ook nog Prime-Gaming voordelen zijn. Spelers die hun Social Club verbinden met Prime Gaming krijgen het volgende nog als extra: Bounty Hunter License en Trimmed Amethyst Bounty Wagon Livery. Link je je account voor 10 mei, dan is de extra een gratis Varmint Rifle, 50 gratis Trader Goods en 30% korting op de Hunting Wagon.