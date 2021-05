De nieuwe Biomutant ‘May The Furrth’ trailer put inspiratie uit Star Wars. Gisteren was het namelijk ‘May the Fourth’ oftewel ‘May the Force be with you’, de officiële feestdag voor alle Star Wars-fans. Nu Biomutant eind deze maand toch echt na al die jaren uitkomt, heeft de Zweedse ontwikkelaar Experiment 101 een leuke knipoog gegeven naar dat bekende melkweg hier zover vandaan. De trailer bekijk je hieronder.