Het Franse Microïds heeft Flashback 2 voor zowel de pc als consoles aangekondigd. Het vervolg op de cultklassieker moet in 2022 uitkomen. Het is nog onduidelijk om welke consoles het dan precies gaat. Het origineel is een sci-fi platformer die in 1992 uitkwam. Bedenker Paul Cuisset en ontwikkelaar Delphine Software, die eerder furore maakte met Another World, zaten achter het succes van de game.

In 1995 kwam er een vervolg uit met de titel Fade to Black, maar dat wordt nu blijkbaar genegeerd. Ubisoft schakelde in 2013 Paul Cuisset en zijn studio Vector Cell in om een remake van het origineel te maken. Die werd echter geplaagd met technische problemen en werd ook genadeloos afgebrand door zowel de pers als het publiek. Hopelijk gaat het Microïds beter af.