Vorige maand kwam het bericht naar buiten dat er een remake in de maak zou zijn van The Last of Us. Hoewel nog niet officieel aangekondigd, zal deze game volgens Gamereactor volop gebruikmaken van de kracht die de PlayStation 5 biedt.

Niet iedereen wilde echter geloven dat The Last of Us een remake zal krijgen, omdat games die deze behandeling krijgen meestal aardig op leeftijd zijn. Het lijkt toch echt waar te zijn. Jason Schreier liet immers weten van dit project op de hoogte te zijn en nu doet ook Gamereactor een duit in het zakje.

De website plaatste vorig jaar een artikel met de geheime aankomende games voor 2020 – hoewel achteraf gezien niet heel accuraat. Daarin werd al vroegtijdig het bestaan van onder andere Demon’s Souls Remake, Far Cry 6, Mass Effect: Legendary Edition en Returnal verklapt. Nu hebben ze eenzelfde artikel geplaatst, maar dan met geheime games voor dit jaar. Daar zit ook de remake van The Last of Us bij.

Volgens de website gaat het echt om een volledig vernieuwde versie en geen aangepaste remaster die aanvankelijk op de PS4 uitkwam. De remake maakt gebruik van de engine van The Last of Us: Part II en zal de kracht van de PlayStation 5 ten volste benutten. Het gaat dan ook niet alleen om verbeterde graphics, want de game zal zo goed als op alle fronten zijn verbeterd.