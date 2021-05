Er zijn veel gamers die zweren bij controllers die gemaakt zijn door SCUF. Dit vanwege de extra features die het biedt, maar als je een PlayStation 5 hebt, dan hoef je niet bij dit merk aan te kloppen. Ze hebben namelijk geen SCUF DualSense beschikbaar, maar gelukkig komt daar snel verandering in.

SCUF staat natuurlijk bekend om zijn ‘customizable controllers’, waardoor iedereen zijn eigen ‘perfecte’ exemplaar kan maken. Dit is nog niet mogelijk voor de PlayStation 5, maar Corsair – het moederbedrijf van SCUF – laat weten dat zij hiermee bezig zijn. Wanneer de eerste PS5-controller van SCUF wordt aangeboden is nog niet bekend, maar het is de bedoeling dat zij het eerste third-party bedrijf zijn die dit zal doen.

“We’re obviously working as fast as we can to get out of [the] PS5 controller. We haven’t released when that will be, but I suspect we’ll be pretty early in the market compared to any of our competitors.”