Vorig jaar werd door de aanhoudende pandemie gekozen om van gamescom 2020 een volledig digitaal evenement te maken. De organisator wilde voor dit jaar een combinatie doen van digitaal en fysiek, maar hier zien ze nu toch vanaf.

De reden dat er weer voor een ‘digital only’ evenement wordt gekozen is dezelfde als in 2020. Nu wordt er wel gevaccineerd, maar dat gaat nog niet overal even snel. Om het zekere voor het onzekere te nemen is besloten om geen fysieke evenementen te houden tijdens de beurs.

https://twitter.com/gamescom/status/1389929094733869059