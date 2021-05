Ubisoft is gul deze week, want meerdere grote titels zijn voor een korte tijd in prijs omlaag gegaan. Immortals: Fenyx Rising is momenteel de PlayStation Store deal van de week en in een secundair segment van de Deals in de PlayStation Store zien we ook een aanbieding voor verschillende Assassin’s Creed games. De details hebben we hieronder even op een rijtje gezet:

